В США умерла известная писательница Урсула Ле Гуин

/ Культура
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Американские СМИ сообщают о кончине на 89-году жизни известной писательницы-фантаста Урсулы Ле Гуин. Как отмечается, она умерла в Портленде.

Известность к писательнице пришла в 1969 году, когда свет увидел ее роман «Левая рука тьмы», а наибольшей популярностью пользуется ее сага о вымышленном мире Земноморье.

Ее творчество получило большую популярность, о чем свидетельствуют награды в области научной фантастики, такие как премии «Хьюго», «Небьюла» и «Локус».

Как сообщил ее сын, последние несколько месяцев у Урсулы были проблемы со здоровьем, однако точная причина смерти не называется.

 


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Тэги: фантастика литература Персона: Урсула Ле Гуин Город: Портленд

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