На открытии торгов в среду евро сильно поднимается

Открытие торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже показывает, что растут евро и российский рубль, а вот доллар продолжает падать.

Так, европейская валюта добавляет 0,0121 пункта и торгуется на уровне 2,4331 белорусского рубля, а российская поднимается на 0,0041 пункта — 3,5099 белорусского рубля за 100 российских.

В свою очередь американская валюта вновь теряет. На этот раз минус пока составляет 0,0007 пункта — 1,9772 белорусского рубля.