Умер автор «Народного альбома» Михаил Анемподистов
Очередную утрату понесла белорусская культура — умер известный дизайнер, график, фотограф, поэт и переводчик Михаил Анемподистов.
О смерти автора «Народного альбома» сообщила «Свабодзе» его жена Елена.
Михаилу было 53 года.
Михаил Анемподистов родился 16 марта 1964 года в Минске. В 1983 году окончил Минское художественное училище (Минский государственный художественный колледж имени Глебова).
В 90-х годах был художественным редактором в журнале «Березка». В изобразительном искусстве работал в основном в жанрах графики и плаката. Его работы экспонировались на персональных выставках в Беларуси, Германии, Дании, Польше, Украине.
В числе известных работ Анемподистова — логотипы общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», рок-фестивалей «Басовішча» 2007 и 2008 годов. Автор обложек для альбомов белорусских групп N.R.M., «Партызанская школа», Змитера Войтюшкевича.
Анемподистов известен также как один из наиболее активных создателей белорусской рок-поэзии.
Является автором идеи и текстов культового белорусскоязычного рок-мюзикла «Народны альбом», который вышел в 1997 году.
Песни, написанные на его стихотворения, исполняют группы «Новае неба», IQ48, N.R.M., бард Кася Камоцкая.
В 2013 году издал поэтический сборник «Глыбока, глыбока, на дне філіжанкі кавы».
Михаил Анемподистов был членом Белорусского союза дизайнеров и Белорусского ПЕН-центра.
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