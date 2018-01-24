Умер автор «Народного альбома» Михаил Анемподистов

Очередную утрату понесла белорусская культура — умер известный дизайнер, график, фотограф, поэт и переводчик Михаил Анемподистов.

О смерти автора «Народного альбома» сообщила «Свабодзе» его жена Елена.

Михаилу было 53 года.

Михаил Анемподистов родился 16 марта 1964 года в Минске. В 1983 году окончил Минское художественное училище (Минский государственный художественный колледж имени Глебова).

В 90-х годах был художественным редактором в журнале «Березка». В изобразительном искусстве работал в основном в жанрах графики и плаката. Его работы экспонировались на персональных выставках в Беларуси, Германии, Дании, Польше, Украине.

В числе известных работ Анемподистова — логотипы общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», рок-фестивалей «Басовішча» 2007 и 2008 годов. Автор обложек для альбомов белорусских групп N.R.M., «Партызанская школа», Змитера Войтюшкевича.

Анемподистов известен также как один из наиболее активных создателей белорусской рок-поэзии.

Является автором идеи и текстов культового белорусскоязычного рок-мюзикла «Народны альбом», который вышел в 1997 году.

Песни, написанные на его стихотворения, исполняют группы «Новае неба», IQ48, N.R.M., бард Кася Камоцкая.

В 2013 году издал поэтический сборник «Глыбока, глыбока, на дне філіжанкі кавы».

Михаил Анемподистов был членом Белорусского союза дизайнеров и Белорусского ПЕН-центра.