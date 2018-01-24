Под Витебском совершено вооруженное нападение на таксиста

Следователи Витебской области выясняют все обстоятельства вооруженного нападения на таксиста. Преступление было совершено в поселке Руба-2. В качестве подозреваемого проходит местный житель.

По словам официальный представитель регионального УСК Светланы Сахаровой, по данным следствия, 19 января после десяти вечера 25-летний мужчина вместе с сожительницей возвращались из Витебска в поселок Руба-2 на такси. Когда автомобиль въехал в поселок, сидевший на заднем сиденье пассажир схватил водителя «Рено-Логан» за плечо и приставил нож к шее.

Подозреваемый, находившийся в пьяном состоянии, потребовал передать ему телефон и деньги. Водитель смог вырваться и убежать из машины, сообщив по мобильному телефону о нападении. Подозреваемый сел за руль и уехал (позже авто было найдено в поселке).

Задержать жителя Рубы-2 удалось благодаря проявившим солидарность водителям такси, которые оперативно прибыли на местно преступления и смогли догнать мужчину и его с сожительницу, после чего передали их приехавшим милиционерам.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимым за имущественные преступления. Он водворен в СИЗО.

Его спутница, 23-летняя женщина, после дачи показаний отпущена домой под обязательстве о явке.