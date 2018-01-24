«Банк Москва-Минск» должен быть приватизирован в 2018 году, — ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что приватизация белорусского «Банка Москва-Минск» может состояться в 2018 году, сообщил журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.

«Белорусский «Банк Москва-Минск» уже привлек консультанта по приватизации, работа с которым может привести к конкретному результату. Мы надеемся, что приватизация «Банка Москва-Минск» состоится уже в 2018 году», — сообщил Пивоварский.

Он напомнил, что ЕБРР участвует в предпродажной подготовке и другого белорусского госбанка — «Белинвестбанка».

«В прошлом году один из самых интересных проектов у нас был с «Белинвестбанком», которому мы предоставили субординированный кредит на 50 млн долларов, и мы уже начали диалог о вхождении в акционерный капитал этого банка», — сказал Пивоварский.

Отвечая на вопросы БелаПАН, глава представительства ЕБРР отметил, что переговоры о вхождении европейского банка в акционерный капитал «Белинвестбанка» являются сложными и могут занять несколько кварталов.

«Цель такая, чтобы попытаться до конца года завершить переговорный процесс о вхождении ЕБРР в акционерный капитал «Белинвестбанка», — сказал Александр Пивоварский.

Он подчеркнул, что вхождение ЕБРР в акционерный капитал окажет большое влияние на «Белинвестбанк», который принадлежит сейчас государству.

«Когда мы войдем в акционерный капитал, «Белинвестбанк» будет управляться с использованием принципов частного банка. Это будет иметь серьезные последствия на корпоративное управление банком и другие бизнес-процессы», — пояснил Пивоварский.

Напомним, в 2015 году ЕБРР, белорусское правительство и «Белинвестбанк» подписали меморандум о взаимопонимании. Документом, в частности, предусмотрено, что государство продаст контрольный пакет акций «Белинвестбанка» к 2020 году.

В свою очередь европейский банк намерен оказать всестороннюю поддержку по приватизации «Белинвестбанка» путем содействия в предприватизации и продаже принадлежащих государству акций.

При этом ЕБРР может приобрести 25% акций «Белинвестбанка», чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора «Белинвестбанка».