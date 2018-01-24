Фотофакт. Жуткое ДТП в центре Витебска — водитель умер в больнице
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Сегодня ночью в центре города на Двине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «Форда» от полученных травм скончался в больнице.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Витебской области, примерно в 03:30 23-летний водитель «Форда» врезался в осветительный столб возле магазина «Лазурит» на улице Замковой.
Судя по опубликованным фото, травмы, которые получил водитель, были очень серьезными, — в шесть часов утра он умер, так и не придя в сознание.
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