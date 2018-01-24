Фотофакт. Жуткое ДТП в центре Витебска — водитель умер в больнице

Сегодня ночью в центре города на Двине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «Форда» от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Витебской области, примерно в 03:30 23-летний водитель «Форда» врезался в осветительный столб возле магазина «Лазурит» на улице Замковой.

Судя по опубликованным фото, травмы, которые получил водитель, были очень серьезными, — в шесть часов утра он умер, так и не придя в сознание.