Фотофакт. Жуткое ДТП в центре Витебска — водитель умер в больнице

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Сегодня ночью в центре города на Двине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель «Форда» от полученных травм скончался в больнице.

Фотофакт. Жуткое ДТП в центре Витебска — водитель умер в больнице

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Витебской области, примерно в 03:30 23-летний водитель «Форда» врезался в осветительный столб возле магазина «Лазурит» на улице Замковой.

Судя по опубликованным фото, травмы, которые получил водитель, были очень серьезными, — в шесть часов утра он умер, так и не придя в сознание.


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Тэги: ДТП Город: Витебск

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