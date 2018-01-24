Во время реконструкции трассы М-6 выявлено крупное хищение щебня

Сотрудники ОБЭП Лидского РОВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили преступную деятельность работника одной из дорожно-строительных организаций, осуществляющих транспортировку материалов для реконструкции трассы М-6 Минск — Гродно.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, установлены неоднократные факты хищения гранитного щебня, которые происходили в ноябре—декабре 2017 года. Всего подозреваемому удалось похитить более 52 тонн строительного материала (четыре кузова самосвала), который он сразу реализовывал среди местных жителей, пишет БелаПАН.

На сегодняшний день еще проводятся следственные действия. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение либо растрата).