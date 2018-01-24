В ПАСЕ осудили два новых смертных приговора в Беларуси

/ Политика
Просмотров: 30 Комментариев: 0

В Парламентской ассамблее Совета Европы осуждают два новых смертных приговора, вынесенных в Беларуси, говорится в совместном заявлении спецдокладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и спецдокладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.


Виновным в убийстве трех человек пожизненный срок заменили расстрелом

«Эти приговоры очень разочаровывают, поскольку они были вынесены после того, как Совет Европы получил некоторые аболиционистские сигналы от белорусских властей. Более того, осужденные первоначально были приговорены к пожизненному заключению», — говорится в заявлении.

Спецдокладчики подчеркивают, что смертная казнь является «жестоким и бесчеловечным наказанием», которое недопустимо в Европе, пишет БелаПАН.

«Мы вновь призываем белорусские власти ввести в срочном порядке мораторий и отменить смертную казнь де-факто и де-юре», — говорится в заявлении.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: смертная казнь Беларусь-ПАСЕ Персона: Ив Крюштан Андреа Ригони

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)