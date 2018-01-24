В ПАСЕ осудили два новых смертных приговора в Беларуси

В Парламентской ассамблее Совета Европы осуждают два новых смертных приговора, вынесенных в Беларуси, говорится в совместном заявлении спецдокладчика ПАСЕ по отмене смертной казни Ива Крюштана и спецдокладчика ПАСЕ по ситуации в Беларуси Андреа Ригони.

«Эти приговоры очень разочаровывают, поскольку они были вынесены после того, как Совет Европы получил некоторые аболиционистские сигналы от белорусских властей. Более того, осужденные первоначально были приговорены к пожизненному заключению», — говорится в заявлении.

Спецдокладчики подчеркивают, что смертная казнь является «жестоким и бесчеловечным наказанием», которое недопустимо в Европе, пишет БелаПАН.

«Мы вновь призываем белорусские власти ввести в срочном порядке мораторий и отменить смертную казнь де-факто и де-юре», — говорится в заявлении.