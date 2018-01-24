«Дакар-2018» за 300 секунд глазами белорусских экипажей

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» оказалась единственной на «Дакаре-2018», которая дошла до финиша всем составом. Лучший результат показал экипаж Сергея Вязовича, ставший вторым в общем зачете.

«У всех остальных хотя бы один экипаж, но сошел с гонки. Мы же закончили гонку без потерь, что уже говорит о качестве техники МАЗ», — считает руководитель команды Сергей Вязович.

По его словам, команда полностью довольна машинами. «Мы доказали, что у нас прекрасная техника. МАЗ — это суперавтомобиль, один из лучших грузовиков на планете, — признался призер «Дакара». — МАЗы уверенно прошли пески, дюны, каньоны, высокогорье... Там, где другие грузовики замедляли темп, мы ехали практически без остановки».

Одним из факторов успеха пилот назвал слаженную работу во время гонки.

«Все действовали как одна команда: один помогал другому. А если что-то происходило, то звонили на бивуак и держали в курсе событий, в чем нам здорово помогала бесплатная мобильная связь от velcom. То есть команда практически всегда была в курсе того, что происходило с экипажами на трассе — соответственно, знала, как действовать», — отметил Сергей Вязович.

Большую роль сыграла команда техобслуживания — механики, которые ожидали гонщиков на бивуаке. «Эти ребята всегда в тени, но именно от того, как они поработали ночью над боевыми машинами, зависело, как долго мы могли ехать без остановки на следующий день», — пояснил пилот.

Основные инциденты во время гонки были связаны с человеческим фактором.

«Почти все неприятности были обусловлены ошибками пилотов, которые при этом допускали все экипажи. Так, Александр Василевский попал в промоину, из-за чего потерял время, а Алексей Вишневский на трассе пробил поддон, что откинуло его на 24 часа. Что касается техники, то она нас не подвела», — заверил глава команды.

Белорусы впервые завоевали серебро на «Дакаре». На подиуме им вручили трех «бедуинов» — по одному на каждого члена экипажа.

«Теперь МАЗ — в элите мирового автоспорта. Команда шла к этому результату семь лет, — признался пилот. — Текущая гонка была особенно напряженной и изматывающей. Последние этапы и вовсе представляли собой сплошной триал с непроходимым бездорожьем. То, что мы стали вторыми на такой трассе — лучшее свидетельство профессионализма экипажей и качества белорусской техники».

Быстрее Сергея Вязовича оказался только Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер». Другие белорусские экипажи финишировали в первой двадцатке: Александр Василевский занял 13-е место, Алексей Вишневский закончил гонку на 14-й строчке.