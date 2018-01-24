В Кремле рассказали, как надо относиться к идее бойкота Олимпиады в Пхёнчхане

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, даже после последних новостей из стана Международного олимпийского комитета, важно избегать слова бойкот в отношении участия российских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Он считает, что сейчас «важно избегать таких слов, как бойкот», потому что «есть факторы, которые нужно учитывать».

«Очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось», — приводит Р-Спорт слова чиновника.

Песков подчеркнул, что нужно продолжать диалог с МОК.

«Ситуация не простая, а скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОКом нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», — заявил он.