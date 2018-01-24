Сотрудничество в сфере зеленой экономики обсудили Беларусь и Германия

Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич 23 января встретился с начальником управления сотрудничества со странами Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Юргеном Кайнхорстом и послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере устойчивого развития, в том числе развития зеленой экономики, пишет БелаПАН.

«Юрген Кайнхорст проинформировал о перспективных для Республики Беларусь проектах, а также выразил большой интерес к сотрудничеству непосредственно с Минэкономики», — отмечается в релизе.

Участники встречи также договорись о «возможном дальнейшем сотрудничестве Министерства экономики Республики Беларусь с ФРГ и Европейским союзом в рамках встреч национальных и международных координаторов и экспертов по достижению Целей устойчивого развития».