velcom обновил цифровое ТВ и добавил более 40 телеканалов

Телеком-оператор velcom обновил сервис voka, добавив в него более 40 новых телеканалов. Теперь цифровое ТВ включает более 70 телеканалов, в том числе 10 — в формате HD.

В пакете ТВ стало больше фильмовых телеканалов. Среди них — «Кинопремьера HD» с мировыми киноновинками и Amedia Premium HD с последними сезонами популярных сериалов. Пользователем также стали доступы TV 1000, TV 1000 Action и «TV 1000. Русское кино». Для ценителей классических фильмов запустили кинозалы «Советская Киноклассика», «Классика Голливуда» и «Зарубежная Киноклассика», а для детей — Nickelodeon и Nick Jr.

Зрителям также начали показывать Viasat Sport с хоккейными, футбольными и бейсбольными матчами. Кроме того, расширился выбор развлекательных, новостных и музыкальных телеканалов. В частности, появились каналы линейки Viasat, включая «ТВ-3», MTV, Europa Plus TV и «Перец».

Обновление затронуло и пользователей фиксированного интернета от velcom, которые получили 8 новых телеканалов.

Цифровое ТВ voka позволяет смотреть более 70 телеканалов на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре с поддержкой Android TV. Подписка стоит 42 копейки в день. В качестве отдельных пакетов — киноархивы и онлайн-кинотеатры MEGOGO и «Амедиатека» с сериалами от HBO, Fox, Showtime, Starz и BBC. Первые 7 дней пользоваться контентом voka можно бесплатно. Сервис доступен абонентам всех операторов, а телевизионный трафик в 3G-сети velcom не тарифицируется.