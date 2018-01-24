В Минске начались продажи самого дорогого компьютера от Apple

В Беларуси начались официальные продажи топового компьютера от Apple — iMac Pro. Самый мощный моноблок в мире продают в сети магазинов i-Store за 12 999 рублей.

Компьютер можно приобрести во флагманских магазинах Apple Premium Reseller. Его также можно заказать на сайте i-Store — в этом случае моноблок бесплатно доставят на дом.

В Минске привезли базовую версию с 8-ядерным процессором Intel Xeon W с 3,2 ГГц и SSD-накопителем на 1 ТБ. В компьютер также встроены видеокарта Radeon Pro Vega 56 с видеопамятью объемом 8 ГБ, четыре порта Thunderbolt и Ethernet на 10 Гбит/с.

В качестве экрана — 27-дюймовый дисплей Retina 5K, который выдает разрешение 5120 на 2880 пикселей и отображает миллиард цветов.

Более мощные версии iMac Pro доступны корпоративным клиентам под заказ. В этом случае можно выбрать любую конфигурацию, но предстоит подождать один-два месяца.

Цена на iMac Pro в Беларуси даже ниже, чем в других странах Европы. Так, в России топовый моноблок обойдется в 6710 долларов, в Германии и Франции — в 5499 евро (6769 долларов), а в Великобритании — в 4899 фунтов (6875 доллара).

iMac Pro был представлен компанией Apple в декабре прошлого года. Компьютер выделяется повышенной производительностью — до 11 терафлопс, которые можно удвоить в режиме half precision. В настоящее время он считается самым мощным серийным моноблоком на планете.