В Минске нашли объявленную в розыск бывшую модель

Столичные правоохранители сообщили о прекращении розыска ранее пропавшей жительницы минского микрорайона Лошица Анастасии Кошелевой.

31-летняя минчанка, ранее работавшая в модельном бизнесе, 21 января ушла из Республиканского научно-практического центра психического здоровья и пропала.

Как сообщили сегодня в Ленинском РУВД, местонахождение пропавшей удалось установить благодаря бдительности граждан, пишет БелаПАН.

Так, 23 января после просмотра телепередачи «Зона Х» в милицию поступило два сообщения. Первое — около 18:40 о том, что пропавшую видели возле дома № 47а по улице Сурганова. Второе — около 22:00. Очевидцы рассказали, что женщина, которую ищут правоохранители, находится возле столичного кинотеатра «Октябрь».

Туда выбыли сотрудники Советского отдела департамента охраны МВД. На месте милиционеры действительно встретили разыскиваемую, доставили ее для дальнейших разбирательств и оформления необходимых документов в РУВД, куда были вызваны медицинские работники и отец Кошелевой.