27-летний минчанин заработал уголовное дело за кражу йоркширского терьера

Уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса возбуждено в отношении 27-летнего минчанина, укравшего йоркширского терьера.

Инцидент произошел 30 декабря. Собаку минчанин похитил возле магазина, где хозяин оставил своего питомца, пока сам делал покупки.

После безрезультатных самостоятельных поисков хозяин собаки обратился в милицию. По записям камер видеонаблюдения был установлен человек, забравший собаку. Похититель нашелся неподалеку от места кражи — мужчина проживал в одной из многоэтажек по улице Неманской.

Мужчина признался, что приметил собаку давно и ждал момента, чтобы забрать себе. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает ГУВД Мингорисполкома.