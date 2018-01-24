Пазьняка зовут в Беларусь

Бывшего лидера белорусской оппозиции, а ныне политиммигранта Зенона Пазьняка агитируют вернуться в Беларусь.

С призывом к нынешнему председателю КХП-БНФ белорусский поэт Славомир Адамович.

В письме, опубликованном в «Новам часе», он отметил, что, не зная «всех нюансов Вашего многолетнего пребывания за пределами Родины», Адамович предложил Пазьняку «посетить нашу страну по случаю празднования чрезвычайной даты в истории нашего народа».

Поэт и общественный активист не считает, что его нынешнее предложение является «провокацией».

Он убежден, если бывший депутат Верховного Совета решит посетить Беларусь, то «даже не десятки, а сотни автомобилей Ваших поклонников, апологетов и просто соотечественников готовы будут встретить Вас на любом пограничном пункте пропуска и обеспечат надлежащий эскорт».

По мнению активиста, визит политика в Беларусь стал бы «ярчайшим и важнейшим моментом празднования сотой годовщины со времени принятия Третьей Уставной Грамоты».

Напомним, Зенон Пазьняк покинул Беларусь в 1996 году.