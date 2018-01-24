Стали известны соперники Беларуси в Лиге наций УЕФА

24 января в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА.

The official result of the #NationsLeague draw! pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24 January 2018

Согласно жребию, белорусская сборная выступит в квартете 2 группы D. Конкуренцию нашей команде составят команды Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.

Поединки пройдут в два круга (дома и на выезде) в фиксированные даты: 6—8 и 9—11 сентября, 11—13 и 14—16 октября, 15—17 и 18—20 ноября, сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Победитель турнира получит путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Лига наций — новый турнир, который заменит большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Команды распределены по четырем лигам (A, B, C, D).

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попали в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.