Подробности смертельного ДТП в Витебске. Парень разбился на угнанном «Форде»

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ДТП произошло 24 января примерно в 03:30 на площади Свободы в Витебске. Легковой автомобиль «Форд» вылетел на тротуар и врезался в световую опору рядом с магазином «Лазурит».

При ударе водитель «Форда» — 23-летний житель Витебска — получил серьезные травмы и спустя два с половиной часа скончался в больнице не приходя в сознание.

Как выяснилось, «Форд» не принадлежал попавшему на нем в ДТП водителю, а был угнан с проспекта Фрунзе.

По фактам угона и дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

 

Фото ГАИ Витебска

 


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Тэги: ДТП угон Город: Витебск

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