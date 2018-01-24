Подробности смертельного ДТП в Витебске. Парень разбился на угнанном «Форде»

ДТП произошло 24 января примерно в 03:30 на площади Свободы в Витебске. Легковой автомобиль «Форд» вылетел на тротуар и врезался в световую опору рядом с магазином «Лазурит».

При ударе водитель «Форда» — 23-летний житель Витебска — получил серьезные травмы и спустя два с половиной часа скончался в больнице не приходя в сознание.

Как выяснилось, «Форд» не принадлежал попавшему на нем в ДТП водителю, а был угнан с проспекта Фрунзе.

По фактам угона и дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщают «Народныя навіны Віцебска».

Фото ГАИ Витебска