В крови найденной обнаженной на трассе под Полоцком жертвы ДТП выявлен алкоголь

Сотрудники правоохранительных органов установили личность женщины, которую 20 января нашли обнаженной и со следами наезда автомобилем на дороге у деревни Бараново Полоцкого района.

Как сообщали «Белорусские новости», пострадавшую обнаружил водитель снегоуборочной машины. Ее срочно доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали у жертвы ДТП черепно-мозговую травму, переломы ребер и другие повреждений. Врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильно тяжелое.

В течении суток по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе было установлено, что отпечатки папиллярных узоров жертвы ДТП идентичны следам пальцев рук на дактокарте 40-летней безработной из Новополоцка. Сведения о ней были внесены в базу дактилоскопированных лиц еще 15 лет назад.

По информации портала news.vitebsk.cc, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжелого телесного повреждения). «Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения, находится в реанимации. В ее крови экспертиза обнаружила алкоголь», — сообщила журналистам официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Совершившего наезд водителя ГАИ удалось найти всего за четыре часа с помощью видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на сельском магазине. Им оказался 43-летний житель Верхнедвинска, работник одного из агропредприятий, который на грузовике «МАЗ» с полуприцепом ездил за силосом в Витебский район. Как установила экспертиза, в момент ДТП водитель был трезв.

Для правоохранительных органов пока остается загадкой, каким образом пострадавшая женщина оказалась голой на автомобильной дороге.

На снимке — место трагедии. Фото: sudexpert.gov.by