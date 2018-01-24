Членов олимпийской делегации предупредили о недопустимости наличия в багаже любых медпрепаратов

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее допинг-контролю подвергнется половина белорусской делегации, заявил директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин на пресс-конференции в Минске 24 января.

Свое предположение он обосновал тем, что на предыдущих Играх в Сочи пробы были взяты у 45% участников (2,5 тыс.). 17 спортсменов сдавали пробы несколько раз.

«С приближением Олимпиады к нашим спортсменам повышенное внимание. Представители международных федераций отобрали 126 проб», — отметил Мужжухин. По его словам, национальный допинг-контроль проходили все 54 кандидата на поездку в Пхенчхан (в окончательный состав попало 28 человек).

Пробы анализировались в аккредитованной лаборатории в Дрездене (Германия). Налажено сотрудничество со специальной группой Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства (task force), в каждой национальной команде проведены «образовательные мероприятия».

Спортсмены, тренеры и обслуживающий персонал предупреждены о недопустимости наличия в багаже любых медпрепаратов.

«Разбирательства, объяснения никому не нужны, не надо испытывать судьбу. Если какие-то медикаменты применяются регулярно, необходимо иметь назначение врача и рецепт, чтобы потом не было необходимости досылать бумаги из Минска. Остальное должно находиться в составе специального груза медицинского назначения», — заявил Мужжухин.

Директор НАДА выразил также опасение, что из-за отсутствия практического опыта работы у созданного полгода назад МОКом и ВАДА независимого тестирующего органа в Пхенчхане «могут возникнуть нестыковки и неувязки».