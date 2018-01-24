Художника и поэта Михаила Анемподистова похоронят 25 января на Чижовском кладбище

Дизайнера, графика, поэта и исследователя белорусской культуры Михаила Анемподистова похоронят 25 января на Чижовском кладбище Минска, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» журналист Сергей Будкин, который поддерживает связь с родственниками усопшего.

В ночь на 23 января у Анемподистова случился инсульт, его госпитализировали в тяжелом состоянии. 24 января он скончался на 54-м году жизни.

Гражданская панихида пройдет 25 января в минском культурном инкубаторе «ОК16» (ул. Октябрьская, 16) с 11:00 до 14:00.

На интернет-странице Белорусского союза дизайнеров, в котором состоял Анемподистов, его коллеги отметили, что «на протяжении жизни он создавал лучшую Беларусь».

«Не только выдающийся график, дизайнер, художник, но и поэт, строки которого про «простыя словы і простыя рэчы» знает, наверное, каждый белорус, — написали об умершем его соратники. — Автор «Народнага альбома» — первого совместного белорусского музыкального проекта. Автор тысяч плакатов, афиш, наклеек, обложек — того, что придает надлежащую форму соответствующему содержанию. И многие не знают о его авторстве, потому что у Михаила не было привычки хвалиться своими достижениями. Скромность, достоинство, тактичность были стилем его жизни».

«Делом его жизни было исследование «Колер Беларусі», которое он издал в виде книги в 2017 году. Это первая и единственная попытка сформулировать роль цвета в белорусской культурной традиции. Слушатели Белорусского коллегиума и Летучего университета помнят его как прекрасного рассказчика, который мог теми самыми простыми словами рассказать о сложных вещах. Вместе с ним мы потеряли нечто важное, что делает нас народом», — подчеркнули коллеги Анемподистова.

Михаил Анемподистов родился 16 марта 1964 года в Минске. В 1983 году окончил Минское художественное училище (сейчас Минский государственный художественный колледж имени Глебова). В 1990-х годах был художественным редактором журнала «Березка». В изобразительном искусстве работал в основном в жанрах графики и плаката. Его работы экспонировались на персональных выставках в Беларуси, Германии, Дании, Польше, Украине.

В числе известных работ Анемподистова — логотипы общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі!», рок-фестивалей «Басовішча» 2007 и 2008 годов. Автор обложек для альбомов групп N.R.M., «Партызанская школа», Змитера Войтюшкевича.

Анемподистов известен также как один из наиболее активных создателей белорусской рок-поэзии. Является автором идеи и текстов культового белорусскоязычного рок-проекта «Народны альбом», который вышел в 1997 году. Песни, написанные на его стихотворения, исполняют группы «Новае неба», IQ48, N.R.M., Кася Камоцкая. В 2013 году издал поэтический сборник «Глыбока, глыбока, на дне філіжанкі кавы».

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