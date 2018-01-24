Акция памяти жертв Холокоста прошла в деревне Поречье Пуховичского района

24 января, в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, в деревне Поречье Пуховичского района Минской области состоялось мемориальное мероприятие.

Почтить память узников гетто и праведников мира собрались дипломаты Израиля, Германии, Великобритании, представители руководства Минской области и Пуховичского района, бывшие узники гетто и нацистских концлагерей, праведники мира, другие пожилые свидетели военных событий, руководители государственных и общественных организаций, школьники и студенты, деятели культуры, историки.

«Меня спас крестьянин из Узлян. Он спас человек десять в 1943 году, — рассказала Фрида Рейзман, выжившая узница минского гетто. — Он привез нас сюда, а в 1944-м освободили. Танки шли сюда, а там есть брод, но я была маленькая, я бегала по берегу, чтобы меня кто-то перенес. Кто меня перенес, я не знаю. Люди здесь необыкновенные. Я даже и не думала, что я у чужих.

Этот памятник, когда мы его поставили в 2000 году, он был единственным в Европе. Здесь запись соответствует действительности («Во время великой Отечественной войны жители д. Поречье совершили подвиг, спасая еврейских детей, бежавших из минского гетто»).

Как сказала заместитель посла Германии в Беларуси Аня Лютер, у современных немцев те жуткие злодеяния против абсолютно невиновных людей во время Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме большого стыда. «То, что я, как представитель Германии, приглашена сюда, чтобы отдать дань памяти жертвам Холокоста, является большим жестом с вашей стороны», — отметила Аня Лютер, сообщает БелаПАН.

Фото и видео Сергея Сацюка