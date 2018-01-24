ЕББР выделил 15 млн долларов на строительство в Беларуси четырех биогазовых ТЭЦ

Европейский банк реконструкции и развития выделяет кредит в 15 млн долларов для строительства в Беларуси четырех биогазовых ТЭЦ, говорится в распространенном 24 января сообщении ЕБРР.

Общая мощность четырех ТЭЦ составит 4 МВт. Они будут расположены в Брестской и Гродненской областях.

Кредит предоставлен трем специальным проектным компаниям, принадлежащим литовской UAB Modus Group.

«Этот проект станет первой прямой инвестицией ЕБРР в энергетический сектор Беларуси и после ввода в эксплуатацию будет вырабатывать 32 ГВт•ч электроэнергии ежегодно, обеспечивая при этом сокращение выбросов CO2 на 15,3 тыс. тонн в год, — говорится в сообщении. — Средства в рамках технического сотрудничества для проекта были предоставлены правительством Японии через структуру подготовки и реализации проектов «Зеленая экономика» ЕБРР».

По словам главы представительства ЕБРР Александра Пивоварского, проект соответствует страновой стратегии ЕБРР для Беларуси. «Это улучшит баланс энергоснабжения в стране и будет способствовать развитию проектов в области возобновляемых источников энергии», — сказал он.

Глава энергетического сектора ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер отметил: «Мы рады финансировать этот проект, реализуемый таким динамичным и быстрорастущим спонсором, как Modus Group. Эта сделка также является нашей первой прямой инвестицией в электроэнергетику в Беларуси. Мы очень надеемся, что это откроет путь для нашего более активного участия в помощи энергетике страны в превращении в более устойчивый и диверсифицированный сектор».

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики.

На снимке — биогазовая станция в СПК «Рассвет» Кировского района. Фото: a-forester.livejournal.com