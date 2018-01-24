Радина: блокировка «Хартии-97» — очередной удар по свободе слова в Беларуси

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Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. Так редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина прокомментировала БелаПАНвнесение сайта в список ограниченного доступа.

Сайт «Хартии-97» внесен в список ограниченного доступа

«20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищаться, в том числе на международном уровне», — заявила Радина.

По ее словам, в доменную зону .by «Хартия-97» переходить не будет.

14 декабря прошлого года Мининформ заблокировал доступ к сайту «Белорусский партизан». В результате мониторинга этого ресурса было выявлено «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», — сообщил Мининформ.


«Белорусский партизан» вернулся — в доменной зоне .by

17 декабря сайт возобновил работу, зарегистрировавшись в доменной зоне .by.

Стоит отметить, что это решение вызвало негативную реакцию у Натальи Радиной. 19 декабря она, в частности, написала на своем сайте: «Реакция многих на решение сайта была такой: «Партизан сдался в плен». И действительно работа в зоне .by сегодня для медиа означает еще большие ограничения и тотальный контроль. Коллеги из «Белорусского партизана» создали опасный прецедент: показали своим примером, что в случае нападения нужно вместо борьбы быстро сдаться».

Главный редактор «Белорусского партизана» Светлана Калинкина назвала публикацию Радиной подлостью. Редактор charter97.org, по мнению Калинкиной, «слишком легко сделала слишком глубокие выводы».

 


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Тэги: Хартия-97 блокировка сайтов Персона: Наталья Радина Светлана Калинкина

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  • Хартию схарчили . " А нас то за шо ? "
  • Спокойно зашёл через хамелеон вот ссылка:http://cameleo.xyz/
  • Браво.Наконец-то.Сайт белорусов которые не могут и 100$ заработать и в этом им виноват Лукашенко.Там почитаешь коменты ,одни призывы к насилию,расстрела,самоуправство или читаешь как у всех з.п. 200 рублей.Да если ты мужик здоровый в 30 лет не можеш 100$ заработать то тебе никакая власть не поможет.Я рад что закрыли этого сайта.Ни к чему хорошему они не призывают...буд-то если отменят русский язык и поменяют флаг на червоно-белый появятся новые рабочие места.Хай лучше сделают сайт бесплатный правовой помощи при открытия собственноо бизнеса.Больше толка будет.Корочее молодец КГБ.
  • Грамоту сразу подучи, советчик нашелся...
  • Свобода слова на хатыи 97?!! Да этот гребаный ресурсец ни одного моего коммента не пропустил!!! И имеют НАГЛОСТЬ заявлять о свободе?!!
  • Это дерьмо хоть больше не будет лезть через рекламу. Оно мне и даром не нужно! Не то,что через какие то ссылки!