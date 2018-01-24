Радина: блокировка «Хартии-97» — очередной удар по свободе слова в Беларуси

Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. Так редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина прокомментировала БелаПАНвнесение сайта в список ограниченного доступа.

«20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищаться, в том числе на международном уровне», — заявила Радина.

По ее словам, в доменную зону .by «Хартия-97» переходить не будет.

14 декабря прошлого года Мининформ заблокировал доступ к сайту «Белорусский партизан». В результате мониторинга этого ресурса было выявлено «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», — сообщил Мининформ.

17 декабря сайт возобновил работу, зарегистрировавшись в доменной зоне .by.

Стоит отметить, что это решение вызвало негативную реакцию у Натальи Радиной. 19 декабря она, в частности, написала на своем сайте: «Реакция многих на решение сайта была такой: «Партизан сдался в плен». И действительно работа в зоне .by сегодня для медиа означает еще большие ограничения и тотальный контроль. Коллеги из «Белорусского партизана» создали опасный прецедент: показали своим примером, что в случае нападения нужно вместо борьбы быстро сдаться».

Главный редактор «Белорусского партизана» Светлана Калинкина назвала публикацию Радиной подлостью. Редактор charter97.org, по мнению Калинкиной, «слишком легко сделала слишком глубокие выводы».