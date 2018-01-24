Бывший форвард БАТЭ Виталий Родионов назначен спортивным директором родного клуба

Экс-нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором ФК БАТЭ.

Как сообщает сайт клуба, перед новым руководителем стоит немало задач, которые касаются в том числе улучшения взаимодействия между главной командой и дублирующим составом, координации работы детско-юношеской школы, внедрения туда программы, подготовленной главным тренером «желто-синих» Олегом Дулубом.

За годы выступлений в БАТЭ (2006-2017) нападающий забил 161 мяч и с огромным отрывом является лучшим снайпером в истории клуба.

В рамках чемпионата Беларуси «Профессор» отличился 118 раз, в Кубке страны — 22, в национальном Суперкубке — 1, в Лиге чемпионов — 15, в Лиге Европы — 5.

Хорошим подспорьем на новом поприще для Родионова станут два высших образования: в 2009 году он закончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность «тренер по футболу»), а в 2013-м — Белорусский государственный экономический университет (экономист-менеджер).

Фото: fcbate.by