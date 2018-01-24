Хлопнули дверью. Белорусы выиграли у сербов перед отъездом с ЧЕ по гандболу

В заключительном матче второго этапа мужского чемпионата Европы по гандболу в Хорватии белорусская сборная выиграла у сербов — 32:27 (16:11).

Мячи у победителей забрасывали Борис Пуховский (9), Артур Карвацкий, Денис Рутенко, Андрей Юринок (по 5), Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов (по 3) и Артем Королек (2).

Положение команд в группе I: Франция — 8 очков (4 матча; разница мячей 126-103), Хорватия — 6 (4; 120-108), Швеция — 6 (4; 111-99), Норвегия — 4 (4; 124-119), Беларусь — 2 (5; 128-146), Сербия — 0 (5; 131-165).

По итогам чемпионата команда Юрия Шевцова займет 10-е место, повторив результат, показанный на предыдущем ЧЕ в 2016 году в Польше.

Фото: пресс-служба БФГ