Глава меджлиса крымскотатарского народа: Россия завозит в Крым своих граждан

Российские власти внедряют в аннексированном Крыму политику вытеснения коренного населения полуострова с последующей его заменой на граждан РФ, заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) глава меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Джемилев.

По его словам, данные о перемещении населения тщательно скрываются оккупационной властью, однако из открытых источников известно, что за четыре года аннексии полуострова на него из России было перемещено от 500 тысяч до 1 миллиона граждан РФ.

«Данные о перемещении населения тщательно засекречены властью, но анализ даже открытых источников свидетельствует о перемещении в Крым за четыре года оккупации от 500 тысяч минимум до 1 млн граждан РФ. Такие действия, как известно, согласно Женевской конвенции 1949 года квалифицируются как военное преступление», — отметил глава меджлиса с трибуны ПАСЕ.

Кроме того, по словам Джемилева, за четыре года аннексии Крыма зафиксировано 49 случаев похищения людей. Из них 19 человек смогли освободиться и сбежать на территорию материковой Украины, еще шесть человек, все — крымские татары, были найдены мертвыми со следами пыток.

Двое похищенных позже были найдены в местах лишения свободы, их осудили по политическим мотивам. Еще 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, однако есть все основания считать, что их уже нет в живых.

Фото: telegraf.com.ua