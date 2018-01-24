Эксперты назвали самый популярный сегодня смартфон

Самым продаваемым смартфоном в мире по итогам четвертого квартала 2017 года стал iPhone X, сообщает портал zn.ua со ссылкой на независимую аналитическую компанию Canalys.

Отмечается, что Apple реализовала 29 миллионов единиц iPhone X, семь миллионов из которых были проданы на территории Китая. «В начале ноября Apple столкнулась с проблемами поставок, но в конце ноября и в декабре достигла огромного роста производства. Это помогло компании удовлетворить и даже повысить спрос рынка к концу квартала», — отметил аналитик Бен Стэнтон.

Аналитик также подчеркивает, что одной из причин популярности iPhone X является возможность обмена старых устройств, что позволяет несколько компенсировать затраты на дорогостоящий смартфон.

Отмечается, что в четвертом квартале 2017 года популярностью пользовались и iPhone SE, 6s, 7 и 8, поскольку пользователи ищут более доступные варианты смартфонов.

Фото: itechua.com