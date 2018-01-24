Лукашенко — олимпийцам: с замиранием сердца будем следить за вашими выступлениями

Александр Лукашенко 24 января направил послание белорусским спортсменам, которые выступят на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея).

«В нелегкой борьбе вы завоевали почетное право представлять Беларусь на главном старте четырехлетия — XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г.Пхенчхан. Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать», — цитирует послание пресс-служба президента.

«Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача, — отметил официальный лидер, являющийся президентом Национального олимпийского комитета. — Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения».

24 января был назван состав белорусской команды на Олимпиаде. В Южной Корее выступят 28 спортсменов в шести видах (биатлоне, лыжных гонках, конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, горнолыжном спорте). Соревнования пройдут 9—25 февраля.

Фото: euroradio.fm