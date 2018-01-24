Ученые из Бостона: сахар хорошо влияет на кровеносную систему и укрепляет иммунитет.

Ученые из Бостона заявили, что сахар рано называть «белой смертью». Они провели исследования и пришли к выводу, что такие выводы делать рано. На самом деле этот продукт имеет не одно полезное свойство, что нельзя игнорировать.

Как сообщает gottstat.com, во время исследований, в частности, оказалось, что сахар помогает снизить проявления атеросклероза, благотворно влияет на кровеносную систему, укрепляет иммунитет.

Ученые проводили ряд экспериментов, чтобы определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом. При этом заболевании в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями — они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой. Но при введении под кожу одного из элементов сахара этот процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону. Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.

Фото: bokusuperfood.com