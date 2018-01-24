Элтон Джон завершит концертную деятельность прощальным туром

Британский певец Элтон Джон заявил о том, что прекратит концертную деятельность. Об этом в среду, 24 января, сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters.

По словам артиста, перед тем как уйти со сцены, он отправится в прощальный тур. Гастроли начнутся в сентябре 2018 года. Джон объяснил свое решение тем, что у него сменились приоритеты. Теперь для музыканта на первом месте его дети и близкие.

70-летний исполнитель опроверг информацию таблоидов о том, что завершение карьеры связано с проблемами со здоровьем.

Элтон Джон, введенный в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году, до сих пор остается одним из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше записей, чем любой другой британский соло-исполнитель. Элтон Джон написал 40 альбомов, четыре мюзикла, саундтреки к фильмам и мультфильмам, песни для других исполнителей.

Певец известен также как общественный деятель, в частности, на поприще начатой им в конце 1980-х годов борьбы против эпидемии СПИДа.

Музыкант дважды выступал в Минске — в 2010 и 2014 годах.

Фото: hayinfo.ru