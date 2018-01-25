По «методу овечки Долли». Ученые впервые клонировали обезьян

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Очередной эксперимент китайских ученых по клонированию обезьян увенчался успехом. Сурогатная мать родила двух макак с одинаковыми ДНК. Как отмечается, исследователи использовали в своей работе так называемый «метод овечки Долли».

По «методу овечки Долли». Ученые впервые клонировали обезьян

Фото pixabay.com носит иллюстрационный характер

Сообщается, что двойняшки получили имена Чжун Чжун и Хуа Хуа. Они зоровы и развиваются также, как и другие их сородичи.

Ученые сообщили, что успеха удалось достичь далеко не с первой попытки — использовались разные методики переноса ядра, одна из которых и показала максимальную эффективность.

В ходе очередного эксперимента было создано особое сочетание молекул и ферментов РНК, которое и выполнило функцию по защите оболочки ДНК от повреждение.


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Тэги: клонирование клонирование животных Китай обезьяны

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