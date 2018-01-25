Беларусь начнет и завершит групповой турнир Лиги наций матчами с Сан-Марино
После жеребьевки группового турнира Лини наций УЕФА стал известен календарь национальной сборной Беларуси.
Как уже сообщалось, белорусская сборная выступит в квартете 2 группы D. Конкуренцию нашей команде составят команды Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.
Вот полный календарь матчей:
8 сентября
Беларусь — Сан-Марино (начало в 19.00), Люксембург — Молдова.
11 сентября
Сан-Марино — Люксембург, Молдова — Беларусь (21.45).
12 октября
Беларусь — Люксембург (21.45), Молдова — Сан-Марино.
15 октября
Беларусь — Молдова (21.45), Люксембург — Сан-Марино.
15 ноября
Сан-Марино — Молдова, Люксембург — Беларусь (22.45).
18 ноября
Молдова — Люксембург, Сан-Марино — Беларусь (20.00).
Победитель турнира получит путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Ранее главком нашей дружины Игорь Криушенко подчеркивал, что команда будет бороться за первое место.
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