Беларусь начнет и завершит групповой турнир Лиги наций матчами с Сан-Марино

После жеребьевки группового турнира Лини наций УЕФА стал известен календарь национальной сборной Беларуси.

Как уже сообщалось, белорусская сборная выступит в квартете 2 группы D. Конкуренцию нашей команде составят команды Люксембурга, Молдовы и Сан-Марино.

Вот полный календарь матчей:

8 сентября

Беларусь — Сан-Марино (начало в 19.00), Люксембург — Молдова.

11 сентября

Сан-Марино — Люксембург, Молдова — Беларусь (21.45).

12 октября

Беларусь — Люксембург (21.45), Молдова — Сан-Марино.

15 октября

Беларусь — Молдова (21.45), Люксембург — Сан-Марино.

15 ноября

Сан-Марино — Молдова, Люксембург — Беларусь (22.45).

18 ноября

Молдова — Люксембург, Сан-Марино — Беларусь (20.00).

Победитель турнира получит путевку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Ранее главком нашей дружины Игорь Криушенко подчеркивал, что команда будет бороться за первое место.