Более 200 человек было эвакуировано из Полесского госуниверситета из-за сигнала о минировании
Просмотров: 479 Комментариев: 0
Не самые приятные минуты пережили вчера в Пинске сотрудники и студенты Полесского государственного университета — из-за сообщения о минировании одного из кабинетов в здании вуза было эвакуировано 210 человек.
«Лукашенко до Бреста не доедет». Осуждена женщина, которая сообщила о бомбе на пути следования президента
Про информации, которую сообщил официальный представитель УВД Брестской области Сергей Дученко, в милицию обратилась библиотекарь вуза, сообщившая, что на подключенном к сети принтере распечатался лист с текстом о минировании.
По сигналу тревоги были подняты все экстренные службы города. К счастью, ничего взрывоопасного прибывшая на место происшествия саперно-пиротехническая группа не обнаружила.
В настоящее время правоохранители выясняют, кто может стоять за неудавшейся «шуткой».
Обсудим?