Умер фронтмен The Fall Марк Смит

Лидер британской постпанк-группы The Fall Марк Смит умер у себя дома на 61-м году жизни. Причина смерти пока не уточняется.

Как отмечается, в 2017 году у музыканта сильно ухудшилось состояние здоровья.

Смит создал The Fall в 19 лет. Сначала он играл в группе на гитаре, но потом стал исполнять песни собственного сочинения. Его абстрактные социальные тексты и необычная вокальная техника выделили группу на фоне других, пишет lenta.ru.

По данным онлайн-базы AllMusic, The Fall — одна из самых авторитетных и влиятельных постпанк-групп.

Пика популярности музыканты достигли в 80-х годах, когда некоторые их песни попали в британский хит-парад, однако коллектив старался избегать мейнстрима.