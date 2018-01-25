В Вилейке горел спальный корпус школы-интерната: эвакуированы 60 человек

Пожар произошел днем в среду, 24 января, в подвале здания Вилейской школы-интерната для детей с тяжелым нарушением речи.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели идущий дым из подвала здания спального корпуса. Администрацией учреждения до приезда пожарных были эвакуированы 45 детей и 15 работников интерната.

В результате пожара был поврежден стол, закопчены стены в подвале.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставление без присмотра включенного электрокипятильника).