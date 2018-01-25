Мининформ объяснил блокировку «Хартии»

Министерство информации подтвердило блокировку оппозиционного интернет-сайта charter97.org.

«Министерством информации Республики Беларусь на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 51-1 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу charter97.org. Данное решение принято в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство информации «в очередной раз обращает внимание всех субъектов информационной сферы на необходимость неукоснительного соблюдения законодательства о средствах массовой информации».

В соответствии со статьей 38 закона о СМИ запрещается распространение «информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию (перерегистрацию) в случаях, когда такая регистрация (перерегистрация) является обязательной в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, а также организаций, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного государственного органа об их ликвидации»; «сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, а также сведений о способах и методах разработки, изготовления, использования и местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»; «информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, а также другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено настоящим законом, иными законодательными актами Республики Беларусь».

Сайт «Хартия-97» был заблокирован вечером 24 января. При попытке зайти на сайт появлялась надпись: «Если вы видите это сообщение, значит, адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015».

В некоторых случаях загружалось сообщение «Веб-страница недоступна» либо «Это соединение является недостоверным».

«Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищаться, в том числе на международном уровне», — заявила БелаПАН редактор сайта Наталья Радина. По ее словам, в доменную зону .by «Хартия-97» переходить не будет.

14 декабря прошлого года Мининформ заблокировал доступ к сайту «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org). В результате мониторинга этого ресурса было выявлено «систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации».

«На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация», — сообщил тогда Мининформ.

17 декабря сайт возобновил работу, зарегистрировавшись в доменной зоне .by. Стоит отметить, что это решение вызвало негативную реакцию у Натальи Радиной. 19 декабря она, в частности, написала на своем сайте: «Реакция многих на решение сайта была такой: «Партизан сдался в плен». И действительно, работа в зоне .by сегодня для медиа означает еще большие ограничения и тотальный контроль. Коллеги из «Белорусского партизана» создали опасный прецедент: показали своим примером, что в случае нападения нужно вместо борьбы быстро сдаться».

Главный редактор «БП» Светлана Калинкина назвала публикацию Радиной подлостью. Редактор charter97.org, по мнению Калинкиной, «слишком легко сделала слишком глубокие выводы».