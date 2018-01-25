Умерла известная певица Людмила Сенчина
В четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге умерла знаменитая советская певица народная артистка России Людмила Сенчина. Любимой миллионами артистке было 67 лет.
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Людмила Сенчина умерла после тяжелой продолжительной болезни в больнице.
Народная артистка СССР Эдита Пьеха в комментарии РЕН ТВ заявила, что Людмила Сенчина «была очень яркая личность, красивая женщина, с прекрасным голосом».
Людмила Сенчина родилась в декабре 1950 года в Николаевской области. Она приобрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».
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