Умерла известная певица Людмила Сенчина

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В четверг, 25 января, в Санкт-Петербурге умерла знаменитая советская певица народная артистка России Людмила Сенчина. Любимой миллионами артистке было 67 лет.

Умерла Людмила Сенчина

Фото pixabay.com

Людмила Сенчина умерла после тяжелой продолжительной болезни в больнице.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в комментарии РЕН ТВ заявила, что Людмила Сенчина «была очень яркая личность, красивая женщина, с прекрасным голосом».

Людмила Сенчина родилась в декабре 1950 года в Николаевской области. Она приобрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

 

 

 


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Тэги: певица кончина Персона: Людмила Сенчина Эдита Пьеха

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