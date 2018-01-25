Витебский облсуд вынес оправдательный приговор по делу о домашних родах, во время которых умер младенец

В четверг, 25 января, Витебский областной суд вынес оправдательный приговор Ольге Степановой, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности за отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с нахождением обвиняемой за пределами Беларуси и уклонением от явки в судебное заседание уголовное дело было рассмотрено в отсутствии обвиняемой.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законом сроки, сообщила пресс-секретарь суда Наталья Платоненко.

Напомним, вечером 17 февраля 2017 года женщина родила дома в Витебске жизнеспособную девочку, которая захлебнулась околоплодными водами.

В больнице ребенка могли спасти, но за медицинской помощью мать обратилась слишком поздно. Реанимационные мероприятия, которые самостоятельно проводила женщина, оказались неквалифицированными и лишь усугубили состояние ребенка.

С 6 мая женщина находилась в витебском СИЗО, на похороны младшей дочери ее не отпустили.

7 сентября суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии в условиях поселения.

Но затем изменил наказание на подписку о невыезде при надлежащем поведении.