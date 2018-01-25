На Эльбрусе пропали белорусские альпинисты

Группа альпинистов из Беларуси пропала в районе Эльбруса. Два наших соотечественника уже более недели не выходят на связь.

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Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, сегодня поступила информация о том, что незарегистрированная группа из Беларуси с 17 января не выходит на связь.

В десять утра на восточной стороне Эльбруса группа спасателей начала поисковую операцию.