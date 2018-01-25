Шестилетняя девочка вызвала МЧС из-за порыва трубы, пока отец был пьян

Необычное обращение поступило вечером 24 января в Речицкий отдел по чрезвычайным ситуациям: позвонила шестилетняя девочка (МЧС опубликовал разговор девочки и дежурного. Как отмечается, голос ребенка изменен).

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович, ребенок рассказал, что в их доме, в помещении котельной, из отопительного котла течет вода и идет дым. Девочка уточнила, что находится дома вместе с четырехлетним братом, мать ушла на работу, а отец лежит на полу пьяный.

Пока диспетчер разговаривала с ребенком, спасатели срочно выехали по указанному адресу.

«По прибытии спасатели выяснили, что в помещении котельной прорвало трубу на вводе в отопительный котел, из-за этого разлилась горячая вода. От нее шел пар, который девочка приняла за дым. Еще до прибытия МЧС дети сами оделись и вышли на улицу, а их отец действительно лежал на полу», — добавила представитель МЧС.

Спасатели срочно связались с матерью детей и дождались ее прихода с работы. В итоге пострадавших нет, медпомощь никому не потребовалась.