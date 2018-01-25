В Европарламенте будут следить за местными выборами в Беларуси

Европейская народная партия будет следить за ходом местных выборов, которые состоятся в Беларуси 18 февраля. Об этом заявил вице-председатель группы ЕНП в Европарламенте, член комитетов Европарламента по конституционным и международным делам Пауло Рангель 25 января на заседании круглого стола в Минске.

«В нормальной ситуации местные выборы не получают большого внимания со стороны СМИ. Но когда есть причины подозревать, что выборы не будут прозрачными, они попадают в новости», — сказал он.

Рангель выразил обеспокоенность ситуацией в стране, в частности вокруг реформирования избирательного законодательства, пишет БелаПАН.

Открытие доступа политических партий к избирательному процессу, подчеркнул он, является предварительным условием сотрудничества Беларуси и ЕС.

Политик отметил, что ЕНП всегда являлась двигателем европейской интеграции, поддержки европейских ценностей. «Мы стоим на позициях уважения прав человека, проведения социальной рыночной экономики», — сказал Рангель.

Кроме того, он выразил обеспокоенность немотивированными задержаниями и преследованием политических и общественных активистов, а также журналистов.

Делегация ЕНП по главе с Рангелем находится в Беларуси 24—25 января в рамках мониторинга местных выборов. В первый день делегация посетила предвыборный пикет Объединенной гражданской партии возле столичного Комаровского рынка.