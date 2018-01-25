Немцы в 2017 году выпили около 21 литра вина на душу населения

Жители Германии в течение последнего винодельческого года выпили в среднем по 20,9 литров вина. Это на 0,2 литра меньше, чем в прошлом году, как объявил Немецкий институт вина.

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С 2002 года потребление вина постоянно составляло от 20 до 21 литра на душу населения, пишет rusverlag.de.

Потребление игристого вина — в частности, Sekt, Champagner, Spumante и Cava — оставалось в последнее время постоянно на уровне 3,5 литра.

Потребители все чаще покупают вино в супермаркетах, в связи с чем там увеличиваются продажи отечественных вин.

Средняя цена за литр вина составляла 2,92 евро в розничной торговле продуктами питания, а на отечественные вина — 3,20 евро.

При продажах непосредственно с фермы, а также в специализированной розничной торговле и в Интернете средняя цена на вино немецких производителей достигла 6,72 евро за литр.