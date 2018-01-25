Еврокомиссар Йоханнес Хан приедет в Минск 30 января

Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан посетит Беларусь 30 января, сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге 25 января в Минске.

По его словам, в рамках визита планируются встречи с руководством правительства и Министерства иностранных дел, пишет БелаПАН.

«Будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и Евросоюза, в том числе перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в сфере международной технической помощи, укрепление политики диалога по линии Беларусь — ЕС, а также другие аспекты отношений, которые представляют взаимный интерес», — сказал Мирончик.

Визит Хана в Беларусь планировался 17 октября 2017 года, но был перенесен в связи с неожиданными вопросами, возникшими при подготовке заседания Европейского совета в Брюсселе (состоялось 19—20 октября). Хан встретился с премьер-министром Андреем Кобяковым 27 октября в Люксембурге.