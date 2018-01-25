Лукашенко о совместных выборах президента и парламента: юлить и обманывать не будем

На сегодняшней встрече со спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года.

По его словам, сегодня не стоит афишировать, как именно пройдут эти две избирательные кампании.

В то же время он подчеркнул, что власть не должна в этом вопросе «как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то».

Такие версии он назвал «чушью последней». «Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь», — приводит его слова пресс-служба президента.

Он пообещал, что общество будет сразу проинформировано, как только будет принято решение, чтобы институты власти, а также желающие стать депутатами и кандидатами в президенты смогли подготовиться.

«Мы здесь никого обманывать не намерены», — заверил глава государства.

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