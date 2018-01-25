Новый тролинг от Уткина: должна же и Беларусь куда-то попасть со своей неудержимой деградацией

Футбольный комментатор Василий Уткин, известный своим тролингом белорусского футбола, в очередной раз не удержался и отвесил в адрес нашего футбола новый хамский «комплимент».

Уткин, комментируя состоявшуюся в среду, 24 января, жеребьевку Лиги наций УЕФА, отметил в эфире «Спорт FM»: «Лига D называется в честь слова «дно», видимо».

Но и это еще не все.

«Ну как вот узнать, как сыграют, например, Люксембург и Лихтенштейн? — задался он вопросом. — А почему, собственно говоря, нет? Почему они должны набирать исключительно статистику поражений?»

Так, по его словам, «куда-то же должна и Беларусь попасть со своей неудержимой деградацией».