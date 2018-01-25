В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности

В четверг, 25 января, в Вооруженных силах Беларуси в соответствии с решением министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей ВС выполнить задачи по предназначению.

Как пишет БелаПАН, руководит проверкой начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев.

Как сообщает Минобороны, особенностью данной проверки является привлечение к выполнению задач, в первую очередь, воинских частей и подразделений постоянной готовности. Некоторые воинские части и подразделения из состава ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, войск Западного и Северо-западного оперативных командований уже получили распоряжения о приведении в высшие степени боевой готовности.

«Данная проверка является логическим продолжением мероприятий по поддержанию боевой готовности Вооруженных сил», — сообщает Минобороны.

В ходе проводимых мероприятий предусмотрено совершение отдельными подразделениями и воинскими частями маршей в назначенные районы, выполнение упражнений контрольных (учебных) стрельб из вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Планируется использование материальной базы Обуз-Лесновского, Гожского и Борисовского полигонов, что должно обеспечить комплексный подход к подготовке войск и их проверке.

Для создания обстановки, способствующей интенсификации процесса обучения личного состава, планируется привлечение подразделений сил специальных операций Вооруженных сил, которые будут отрабатывать собственные учебно-боевые задачи, действуя за условного противника.

Фото пресс-службы президента