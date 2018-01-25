13 ударов ножом: сельчанин получил большой срок за убийство приятеля с особой жестокостью

29-летний житель Борисовского района за убийство приятеля с особой жестокостью приговорен Минским областным судом к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Минской области Юлия Ланевская, поддерживавшая гособвинение на процессе, обвиняемый в ночь с 21 на 22 мая прошлого года в пьяном состоянии во время ссоры дома у 28-летнего приятеля в Борисове убил его.

Отмечается, что он нанес не менее трех ударов руками и ногами и не менее 13 ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. В результате молодой человек скончался на месте.

Как установили эксперты, смерть наступила от множественных ран шеи, грудной клетки, правой кисти, осложнившихся развитием кровопотери и шока.

Гособвинение просило суд приговорить мужчину к 17 годам лишения свободы, однако срок наказания был уменьшен на год.

Приговор, вынесенный 8 января, обжалован и не вступил в законную силу.