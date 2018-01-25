Средняя начисленная зарплата в декабре 2017 года превысила 1 тыс. рублей только в Минске

Средняя начисленная зарплата превысила 1000 рублей только в Минске, свидетельствуют данные Белстата.

В декабре 2017 года этот показатель в столице составил 1360,4 рубля. Самой низкой была зарплата в Витебской области — 836,1 рубля. Далее по мере возрастания зарплаты следуют Могилевская область (854,6), Гомельская (893), Гродненская (894,4), Брестская (899,1), Минская (967,1), пишет БелаПАН.

В разрезе отраслей самой низкая была зарплата в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (493,7 рубля), деятельности по уходу в специализированных учреждениях и предоставлению социальных услуг (553,3), в библиотеках, архивах, музеях (557,9).

Средняя начисленная зарплата в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составила 683,4 рубля, в промышленности — 1120,4, строительстве — 1013,9. Самой высокой была зарплата в сфере информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания (3735,9 рубля).

Как ранее сообщалось, средняя начисленная зарплата по стране в декабре 2017 года составила 995,3 рубля, что на 4,7 рубля меньше рубежа, о котором неоднократно говорил Александр Лукашенко.