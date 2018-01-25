Каллаур: курс белорусского рубля близок к равновесному

По словам главы Национального банка Павла Каллаура, курс белорусского рубля близок к равновесному. Об этом он заявил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.

Руководитель главного банка страны, говоря о ситуации на валютном рынке, заметил, что «у нас сейчас курс вблизи равновесного».

Он отметил, что благодаря той политике, которую проводили в предыдущие несколько лет, удалось выйти на курс, который полностью удовлетворяет белорусских экспортеров и отвечает задачам поддержания финансовой и ценовой стабильности в стране.

Напомним, торги на БВФБ завершились в четверг, 25 января, ростом курсов евро и российского рубля.